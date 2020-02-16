Тегеран не станет вести переговоры с США под давлением, Вашингтону следует сначала снять санкции, заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

«Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы «5+1″ вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров существовать не будет», — сказал Роухани в ходе пресс-конференции, которая транслировалась иранским телевидением.

Он также коснулся безопасности на Ближнем Востоке, указав, что Тегеран заинтересован в стабильном регионе, для чего официально предложил «Ормузскую мирную инициативу». По его словам, безопасность в регионе невозможно обеспечить без Ирана., передает РИА Новости

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что без «покаяния» США встреча Вашингтона и Тегерана в прежнем формате «5+1» по ядерной сделке невозможна.

В то же время в Иране исключали возможность двусторонней встречи с представителями США, однако указывали, что встреча в прежнем формате возможна, но США стоит снять санкции с Ирана.

Minval.az