Известно, что колонна, отправившаяся из Ирака, состоит из нескольких десятков машин, всего в ней более 50 единиц военной техники. Других подробностей не приводится.
Издание отмечает, что ранее США нанесли воздушные удары по двум военным объектам в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, после чего американские военные открыли огонь по мирным жителям, собравшимся у блокпоста армии. В результате стычки погиб один мирный житель. Разгневанную толпу удалось оттеснить российской военной полиции, после этого американцы продолжили путь. Позже в сети появилось видео с места случившегося.