Владелица онлайн-магазина винтажной одежды Леони Шарлотте фон Хазе (Leonie Charlotte von Hase) в субботу, 15 февраля, была выбрана победительницей конкурса «мисс Германия». Конкурс прошел в Европа-парке — крупнейшем парке развлечений в Германии, который находится недалеко от Фрайбурга. Его жюри впервые состояло исключительно из женщин.

Всего титул разыгрывали среди 16 женщин, по числу земель Германии. Леони Шарлотте фон Хазе в декабре была выбрана «мисс» северонемецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.

Леони Шарлотте фон Хазе стала самой возрастной победительницей проводящегося с 1927 года конкурса за его историю. «Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, обаяния и силы», — заявила победительница. Организаторы заявили, что выбирали победительницу не только по внешности, они оценивали и характер претенденток.

Minval.az