Пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов раскритиковал заявления главы правительства Никола Пашиняна на дискуссии по Карабаху с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Посмотрели дебаты Пашинян-Алиев? За несколько минут столько автоголов в ворота Армении», — написал Шармазанов на своей странице в Facebook.

По его мнению, Пашинян должен был, но не сказал, что «армянская сторона против поэтапного варианта урегулирования конфликта, и Карабах никогда не будет в составе Азербайджана».

Представитель РПА посетовал также на плохой английский Пашиняна. По его мнению, лучше бы премьер говорил на родном языке.

Популизм на Мюнхенской конференции не сработал, резюмировал пресс-секретарь РПА.

Minval.az