Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Россия «на самом высоком уровне» руководит конфликтом в Ливии, не соответствуют реальному положению дел, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Думаю, что это абсолютно не соответствует действительности и реальному положению дел в стране», — сказал Богданов в субботу журналистам, комментируя слова президента Турции.

«Не знаю, откуда он это взял, откуда у него такая информация, такие дефиниции», — добавил замглавы МИД.

Эрдоган ранее заявил, что «в настоящее время Россия руководит войной (в Ливии) на самом высоком уровне».

Minval.az