Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в которых он утверждает, что я говорил о причастности азербайджанцев к геноциду в Ходжалы — абсурд.

Об этом сказал экс-президент Азербайджана Аяз Муталлибов.

«Его слова не имеют под собой никакой реальной почвы. В интервью российской газете касательно событий в Ходжалы, я говорил о том, что там имеется безусловный армянский след. Я отмечал и то, что параллельно Армения таким образом пыталась дополнительно дестабилизировать обстановку в Азербайджане. Оппозиция также была заинтересована в осложнении ситуации в стране. Но, касаясь того интервью, я неоднократно говорил и выступал по этому поводу: я не использовал фразу о том, что геноцид в Ходжалы совершили азербайджанцы, это смешно», — сказал Муталлибов в интервью «Тренд».

Аяз Муталлибов добавил, что и сама газета «Аргументы и факты», на интервью в которой ссылался в Мюнхене Пашинян, не отличается любовью к нашей стране.

«Этот вопрос был изначально сформулирован так, чтобы своего рода «завязать» меня на эту тему. А полемизировать по мотивам этого интервью далее я не успел — ситуация в республике была настолько тяжелая, что было банально не до того. Но я неоднократно заявлял и прямо отвечаю: я никогда не говорил о том, что это сделали азербайджанцы. А ссылаются армяне на это интервью только для того, чтобы хоть как-то попытаться себя реабилитировать», — подчеркнул Аяз Муталлибов.

Minval.az