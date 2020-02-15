Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии. Об этом сообщает телеканал NTV.

В беседе журналистами турецкий лидер рассказал о фотографии, на которой в одном помещении запечатлены Шойгу, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, а также некто, кого Эрдоган назвал руководителем ЧВК Вагнера.

«Все они являются высшими военными чиновниками России, и они управляют «Вагнером». И они все еще продолжают заявлять, что у них нет никаких связей [с «Вагнером»]. В настоящее время Россия руководит войной [в Ливии] на самом высоком уровне», — сказал он.

Minval.az