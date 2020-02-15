В Мюнхене в субботу стартовала встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Лидеры двух стран, как пишут армянские СМИ, вошли в комнату, подали руки, сели напротив друг друга и сфотографировались. После этого журналисты покинули зал для переговоров.

«В рамках мюнхенской конференции по безопасности встречаюсь с президентом Азербайджана», – подписал Пашинян, опубликованное видео.

Пашинян и Алиев проведут короткую беседу. В рамках мюнхенской конференции по безопасности пройдет обсуждение карабахского конфликта, которое продлится 45 минут. Его будет модерировать исполнительный директор Фонда США-Россия Селеста Валландер.

Minval.az