Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишут РИА Новости.

Глава ведомства выразил мнение, что полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами. «Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает», — сказал он.

Кроме того, по словам Лаврова, договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа российской стороны от борьбы с террористическими группировками.

В сентябре 2018 года в ходе российско-

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