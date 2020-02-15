Российская сторона не откажется от попыток повлиять на выборы во Франции, заявил в субботу французский президент Эммануэль Макрон.

«Россия действует агрессивно. И я думаю, что в ближайшие месяцы и годы это продолжится», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, говоря о попытках влиять на ход выборов во Франции, передает его слова «Интерфакс».

Как пояснил Макрон, такой прогноз основан на том, что подобная деятельность «не прекращается в один момент, спонтанно». Поэтому, по его словам, РФ продолжит попытки «дестабилизировать западные демократии».

При этом президент Франции подчеркнул, что РФ — не единственная страна, которая пытается вмешиваться в выборы. По его словам, попытки влияния на политику в Европе предпринимали ультраправые американские группы.

Президент Франции отметил, что Россия поддерживает французских евроскептиков и консерваторов. «Стратегия России состояла в том, чтобы сопровождать политические движения в нашей стране и укреплять антиевропейское движение. Антимиграционное, очень консервативное в социальном плане», — сказал он.

Макрон выразил мнение, что Россия вряд ли сможет построить крепкие союзнические отношения с Китаем, так что ей нужны партнеры в Европе. Он объяснил, что, в частности, Китай обычно не склонен к тесным союзническим отношениям с другими странами. Также, по его мнению, российская сторона может опасаться чрезмерного сближения с Пекином.

Также президент Франции отметил, что санкции, наложенные на Россию вследствие украинского конфликта, мало что изменили. «Я не выступаю за то, чтобы их отменить, я просто констатирую: санкции и ответные санкции — мы страдаем от них так же, как и Россия», — сказал Макрон.

Minval.az