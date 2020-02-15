Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером карабахское урегулирование и последнюю встречу глав МИД Армении и Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Встреча Мнацаканяна и Гремингера прошла в рамках проходящей в Германии Мюнхенской конференции по безопасности.

Сообщается, что Мнацаканян подчеркнул важность прямого участия карабахских сепаратистов в процессе мирного урегулирования.

Стороны отметили важность формирования атмосферы, способствующей установлению мира, а также действий, направленных на подготовку народов к миру, подчеркнув роль ОБСЕ в этом вопросе. Кроме этого, собеседники обсудили возможности более эффективного сотрудничества в рамках программы ОБСЕ «Сотрудничество с Арменией».

Minval.az