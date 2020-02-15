Известная оперная певица Анна Нетребко честно рассказала о своих доходах.

Публика считает ее супербогатой женщиной.

Безусловно, Анна — востребованная артистка и гонорары ее достаточно солидны. Но, однако, они гораздо меньше, чем ей приписывают.

К примеру, за свои апартаменты в Нью-Йорке и Вене она будет выплачивать ипотеку еще много лет.

В целом, все свое состояние, включая недвижимость, Нетребко оценивает в 7, 5 млн долларов.

Эту цифру Анна озвучила, отвечая своим поклонникам, которые решили, что она столько зарабатывает всего за год.

«У меня нет таких денег. Если продать всю недвижимость, может, и выйдет примерно эта сумма. Но я не могу распрощаться с квартирами в Нью-Йорке и Вене: они куплены в рассрочку на 30 лет», — приводит слова оперной дивы Тeleprogramma.pro.

Minval.az