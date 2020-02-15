Международная группа ученых установила, что наличие у человека десяти и более сексуальных партнеров на протяжении всей жизни значительно увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, говорится в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Как отмечается в статье, подобная закономерность наблюдалась и у женщин, и у мужчин.

В ходе исследования ученые из Великобритании, Канады, Италии, Австрии и Турции собрали данные около 5722 жителей Британии, которые в ходе анкетирования указывали число сексуальных партнеров на протяжении всей жизни. Средний возраст опрошенных составил 64 года.

Среди опрошенных женщин, которые имели более десяти партнеров, на 91 процент чаще диагностировали рак, чем у респондентов с одним партнером.

Для мужчин характерна аналогичная тенденция. Респонденты с десятью и более партнерами на 69 процентов чаще болеют онкозаболеваниями, чем мужчины с одной партнершей.

При этом ученые подчеркивают, что по итогам исследования рано говорить о влиянии количества партнеров на развитие рака. В то же время они объясняют подобную статистику влиянием инфекций, передающихся половым путем.

Minval.az