Дочь президента США Дональда Трампа Иванка была раскритикована в сети за то, что старомодно покрасила волосы, сообщает портал yahoo.com.

38-летняя Иванка посетила мероприятие организации Women’s Global Development Prosperity Initiative в Государственном департаменте США. Туда она пришла с новым цветом волос.

Ее волосы были окрашены по технике мелирования, когда высветляют отдельные пряди.

Интернет-пользователей очень удивила прическа Иванки Трамп. Новый имидж дочери 45-го главы Белого дома в сети назвали старомодным, заявив, что такое делали в 2000-х годах.



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