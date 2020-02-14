Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила конгрессу доказательств прямой угрозы безопасности американцам и дипмиссиям страны за рубежом, которой Трамп обосновал убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел.

«Администрация направила в конгресс требуемый законом доклад, содержащий юридическое и политическое обоснование для удара, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Этот доклад напрямую противоречит ложным утверждениям президента о том, что он нанес удар по Ирану для предотвращения прямой угрозы удара по гражданам США и американским посольствам», — говорится в заявлении на сайте комитета, сообщает РИА Новости.

По мнению Энгела, в объяснительном документе администрация «не упоминает о какой-либо немедленной угрозе и демонстрирует, что предложенное президентом американцам оправдание атаки было очевидно ложным».

«Решение администрации уничтожить Сулеймани повысило напряженность в отношениях с Ираном и поставило нас перед риском начала войны с Ираном, которой не хотят американцы и одобрения которой не давал конгресс», — уверен конгрессмен. Он выразил надежду, что госсекретарь США Майк Помео сможет прояснить политику администрации Трампа в отношении Ирана и Ирака в ходе предстоящих 28 февраля слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.

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