14 февраля в Мюнхене президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
14 февраля в Мюнхене президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2020/02/14 20:05
Раздел: Новость
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