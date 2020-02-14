США могли быть причастны к организации недавних кибератак на инфраструктуру Ирана. Об этом заявил глава Организации гражданского сопротивления Голям Реза Джалали.

«Наш анализ показывает, что, вероятнее всего, атаки осуществлялись с территории США», — приводит его слова агентство Tasnim.

При этом Джалали добавил, что «определение точного происхождение кибератак — это сложный процесс, который требует много времени».

8 февраля представитель Организации инфраструктурных коммуникаций при Министерстве информационно-коммуникационных технологий Ирана Саджад Бонаби заявил, что страна была подвержена кибератаке. По его словам, это стало причиной временных перебоев в работе интернета.

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