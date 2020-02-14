На фоне продолжающихся авиаударов и обстрелов сил режима Башара Асада, у границы Турции скопились сотни тысяч жителей Идлибской зоны деэскалации.

Большинство переселенцев в морозную погоду голодают, ютясь в палатках. Часть сирийцев нашла укрытие в зоне проведения операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии.

Жертвами сложившейся ситуации зачастую становятся дети. В одном из лагерей переселенцев из-за сильных морозов погибла полуторагодовалая сирийка Иман Ахмед Лейла.

Девочку доставили в больницу «Шифа» в городе Африн накануне утром. Врачи сообщили, что ребенок скончался еще по пути в медучреждение.

Корреспонденту агентства «Анадолу» передали фотографии ребенка, скончавшегося с открытыми глазами.

Доктора сообщили, что причиной гибели стало обморожение. Маленькая Иман страдала от недоедания и «атрофии мозжечка» (дегенеративное и прогрессирующее со временем заболевание малого мозга).

Семья девочки в 2018 году бежала в Идлиб из пригорода Дамаска – Восточной Гуты, захваченной силами режима Асада и ВКС России. Родные ребенка впоследствии несколько раз меняли место жительства, спасаясь от очередных ударов сторонников Асада. В итоге они бежали в один из районов Африна, где разместились в лагере переселенцев недалеко от границы Турции.

Minval.az