Интервью Minval.az с экс-президентом Международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Альбертом Евдаевым.

— В Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы. Что Вы в целом можете сказать об обновлении парламента страны?

— Да, выборы прошли, но ничего нового, если честно, я не увидел, так как все эти «молодые мальчики 60+» являются конкретным тормозом для тех демократических реформ, которые стартовали в Азербайджане в конце 2019 года. Я думаю, что эти люди, баллотируясь в парламент страны, не совсем понимали простую истину: цветок уже отцвел и осыпается – для природы это стандартная закономерность. Надо давать дорогу молодым, надо учить молодых, передавать им свой опыт, так как молодое поколение ни от кого не получает знаний. Но какие знания могут передать эти люди, если они даже не в курсе сущности природы?

Кроме того, как бывший президент «АзИз» я, на протяжении продолжительного времени всегда поднимал вопрос о геноциде азербайджанцев в 1918 году. Обращаясь к тем депутатам, которых сейчас избрали, к моему сожалению, я понял, что многие из них просто дали задний ход, наверняка думая о том, что скажет армянская диаспора на нашу правду. Но не Рауф Арифоглу, который сразу же поддержал мою идею – как патриот, уважающий свою страну и свою историю. Я считаю, что именно таких патриотов как Рауф Арифоглу в парламенте должно быть как можно больше, но, к сожалению, таких – единицы. Я хочу сказать, что он – луч света в темном царстве, и луч его будет освещать дорогу правильным законам, которые он собираются обсуждать, и законы эти должны улучшить экономику страны без дополнительных затрат. Он предотвратит экологическую катастрофу национального достояния – такого как земельный фонд Азербайджана.

— То есть, в его предвыборной программе были четко прописаны вопросы об аграрной реформе? Расскажите, ведь вы принимали участие в подготовке этой программы.

— Да, я принимал участие вместе с экс-министром финансов Азербайджана Салехом Мамедовым. Мы вместе доработали тот закон, который поможет экономическому укреплению и улучшению азербайджанских земель. Дело в том, что более 2 миллиардов манатов уходит с из страны на закупку тех или иных продуктов. Мы же планируем создать рабочие места и сократить утечку валюты из страны. Наоборот, будет приток валюты в казну, а рабочие места будут создаваться без финансирования со стороны государства. Азербайджано-израильская организация и дружба между нашими государствами – это прочный и надежный мост мира и стабильности, мы всегда протягиваем руку братскому народу и сможем сделать так, чтобы экономика Азербайджана улучшила свое положение.

Мы имеем одинаковые корни – начиная с первого геноцида арабов, когда Каган Авадия спас Азербайджан во время геноцида, казнил халифа, и до этого фарсоговорящая страна стала тюркоязычной. И с середины 7 века и до 21 века дружбы между нами только крепнет.

— От рук армянской террористической организации «Дашнак тютюн» в 1918 году погибли не только мусульмане, но еще и представители еврейской национальности. Как Вы считаете, возможно ли увековечить память невинных жертв этого геноцида – мусульман и иудеев памятником?

— Я считаю, что это наш святой долг, это наша обязанность перед потомками. Такое страшное преступление не должно быть забыто. И памятник этот должен стать грозным напоминанием о том, что страницы истории Азербайджана залиты кровью невинных жертв, уничтоженных армянскими террористами. Я — внук уроженца Азербайджана Элиазара Евдаева, которого дашнаки зарезали, когда ему было всего 27 лет. Моя бабушка осталась вдовой — с 5-ю сиротами на руках и еще одной — в животе. И история моих предков – это всего лишь малая часть в общем масштабе бойни. Азербайджанцы и евреи понесли от геноцида, устроенного армянскими террористами, огромную невосполнимую потерю. И если бы не турецкие войска, вошедшие на территорию Азербайджана и спасшие наши братские народы, масштаб этого армянского преступления был бы еще более чудовищным!

Я думаю, что идея памятника должна показать современности противовес дашнакскому фашизму, устанавливающему лидеру армянских террористов Гарегину Нжде памятник и поклоняющемуся этому негодяю как «святому освободителю». Армяне даже в Армавире хотели установить памятник Нжде. Но глава азербайджанского государства Ильхам Гейдарович Алиев разоблачил в своей речи этот подлый замысел и открытие памятника фашисту Ндже в РФ сорвалось. Надо постоянно быть начеку, ибо «увековечивание памяти» кровавых армянских подонков недопустимо. А памятник жертвам геноцида, устроенного террористами «Дашнак тютюн» в 1918 году нужно установить в центре Баку – и это будет молчаливым напоминанием всем гражданам мира о том, что руки у армян по плечи вымазаны кровью невинных жертв.

Яна Мадатова

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