Один из главных претендентов на пост мэра Парижа Бенжамен Гриво, выдвиженец от партии «Вперед, республика» президента страны Эмманюэля Макрона, объявил о снятии кандидатуры из-за утечки приватных видеоизображений сексуального характера, сообщили в пятницу французские СМИ.

«Я больше не хочу подвергать еще большему риску себя и свою семью… Это решение будет мне дорого стоить, но мои приоритеты ясны — это, прежде всего, моя семья», — заявил Гриво, комментируя выбывание из предвыборной гонки.

Он сообщил, что некий интернет-сайт опубликовал видеоматериалы, «угрожающие его личной жизни», назвав это «подлой атакой».

«Моя семья не заслуживает этого. Никто никогда не должен подвергаться такому насилию», — добавил Гриво.

Он отметил, что его семья «более года становилась объектом клеветническим заявлений, шантажа, разглашения частных тайных разговоров и смертельных угроз», подчеркнув, что «это зашло слишком далеко».

Французские муниципальные выборы состоятся 15 и 22 марта.

Minval.az