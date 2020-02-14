Тегеран готов вести переговоры с Минском по вопросу поставок нефти, заявил в интервью агентству «Интерфакс-Запад» посол Ирана в Минске Саид Яри.

«Мы полностью готовы вести переговоры с белорусской стороной и продавать ей нефть. Но это чисто коммерческий вопрос», — сказал Яри.

Дипломат отметил, что, являясь одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, Иран всегда ищет возможности для ее продажи. «Беларусь является потенциальным покупателем. Тем более, она уже покупала нефть из Ирана», — добавил посол.

Как сообщалось, с начала года основные российские нефтекомпании не поставляют нефть на белорусские НПЗ из-за отсутствия договоренностей по цене. Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам президента страны Александра Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Иран поставил в Беларусь в 2017 году две партии нефти: одна партия была объемом 600 тыс. баррелей, вторая — 800 тыс. баррелей.

Minval.az