Туристический портал ТурСтат ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, представил рейтинг самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и романтических поездок на выходные и уик-энд.

Баку в этом рейтинге занял 8-ое место. В топ-10 самых романтичных городов Европы вошли Санкт-Петербург, Париж, Минск, Калининград, Прага, Екатеринбург, Амстердам и Таллин.

За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы отдали по 23% голосов, за Калининград и Минск — по 8%, за Прагу — 7%, за Екатеринбург, Амстердам, Баку — 5% и Таллин — 3%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса, проведенного в феврале этого года.

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