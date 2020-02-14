Билли Айлиш опубликовала песню «No Time To Die» — заглавную композицию для нового фильма о приключениях Джеймса Бонда.

«Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — сообщила певица.

18 февраля на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне Билли Айлиш впервые исполнит композицию «No Time To Die» живьем.

«Не время умирать» станет 25-м фильмом бондианы, роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага. Музыку к фильму написали Ханc Циммер и бывший гитарист The Smiths Джонни Марр. Премьера состоится 9 апреля 2020 года.

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