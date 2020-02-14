Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обвинил участника президентской гонки от Демократической партии Майкла Блумберга в том, что он не умеет конкурировать с профессиональными политиками.

«Мини-Майк Блумберг – лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты… Он напоминает мне уменьшенную копию Джеба Энергосберегающего Буша, но у Джеба больше политических навыков, и он лучше относился к чернокожему населению», – написал американский лидер.

В ответ Блумберг написал, что у него есть все ресурсы, чтобы обойти Трампа на президентских выборах. Он заявил, что все их общие знакомые в Нью-Йорке смеются над главой государства, называя его ярмарочным шутом.

«Они знают, что ты унаследовал целое состояние и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью», – написал Блумберг.



Трамп прикрепил к одному из сообщений фотоколлаж, на котором он перерезает красную ленточку, а рядом стоит Блумберг в мешковатом костюме. Блумберг ответил на это анимацией с кадрами из фильма Гладиатор и цитатой Время чествовать себя скоро закончится.

Блумберга называют Мини-Майком из-за его роста – 173 см, рост Трампа – 190 см.

Minval.az