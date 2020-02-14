Президент Бразилии Жаир Болсонару резко высказался по поводу деятельности Greenpeace, комментируя нападки природоохранной организации на недавно созданный Совет по Амазонии, сообщил телеканал Globo 13 февраля.

«Что это за мерзость под названием Greenpeace? Это мусор», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста.

Экологи выразили сожаление, что Болсонару «придерживается позиции, неподобающей для должности, которую он занимает».

«В подобных случаях недовольство тех, кто разрушает окружающую среду, звучит как комплимент», – заявили в Greenpeace.

Minval.az