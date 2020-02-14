Ученые из Бразилии впервые зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне 20,75 градуса Цельсия, сообщает The Guardian. Такую температуру зарегистрировали 9 февраля на острове Сеймур. Ученые назвали это значение «невероятным и аномальным».

Рекордный показатель почти на один градус выше температуры, зарегистрированной на острове Сигню в январе 1982 года. Тогда воздух прогрелся до 19,8 градуса.

The Guardian отмечает, что полученные данные пока не подтверждены Всемирной метеорологической организацией.

6 февраля на Антарктическом полуострове на станции Эсперанса зафиксировалитемпературу 18,3 градуса Цельсия, что стало историческим рекордом.

Minval.az