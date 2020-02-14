Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли. Об этом сообщает онлайн-издание РБК со ссылкой на вирусолога Айру Лонджини, советника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который отслеживал исследования о том, как инфекция распространяется в Китае.

По мнению Лонджини, замедлить распространение заболевания может карантин. Однако он отмечает, что коронавирус мог распространиться не только в Китае, но и за пределами страны, прежде чем власти КНР ввели необходимые меры. Китай 13 февраля объявил, что изменил методику постановки диагноза, из-за чего число зараженных за сутки выросло почти на 15 тыс. человек.

Точка зрения Лонджини основана на данных, которые показывают, что каждый зараженный вирусом человек передает инфекцию двум-трем другим людям. По его словам, отследить распространение коронавируса сложно из-за того, что тестов, которые бы позволили быстро выявить заболевание, нет, а у некоторых из инфицированных оно протекает относительно легко.

С тем, что COVID-19 может распространиться на две трети населения планеты, если не остановить эпидемию, согласен и Габриэль Лунг, профессор кафедры медицины общественного здоровья в Университете Гонконга. Как заявил исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюссон, в Китае число новых зараженных может составить до 50 тыс. ежедневно.

«Это своего рода худший сценарий. Это одна из возможностей», — считает эксперт из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни. По его мнению, понять, насколько быстро болезнь распространяется за пределами Китая, можно будет в течение следующих нескольких недель, особенно если будут приняты дополнительные меры по борьбе с инфекцией. О необходимости собрать больше данных о коронавирусе заявил и эксперт по инфекционным заболеваниям из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Хейман. Он привел в пример другие страны, которые «смогли довольно хорошо сдержать вспышку» инфекции.

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