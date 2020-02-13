Иран ударит по США и Израилю в случае ошибки с их стороны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.

«Если допустите ошибку, мы ударим по вам обоим», — цитирует агентство Tasnim слова высокопоставленного иранского военного, заявившего об этом в 40-ой день поминовения со дня гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.

Minval.az