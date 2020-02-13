Два известные бренда совместно создали обувь с запахом жареной курицы.

Необычную обувь создали в коллаборации сеть ресторанов фастфуда KFC и производитель обуви Crocs. В лимитированной коллекции будет несколько видов летних сандалий, передает Си-Эн-Эн.

Сверху на обуви размещена декором в виде жареной куриной ножки и с ароматом курицы. Производители и обещают, что аромат будет сохраняться долго и в любую погоду.

Обувь имеет фирменную форму сандалий Crocs. Их верх выполнен с принтом, напоминающим корочку жареной курицы. Один из них будут иметь высокую цельную подошву, изображающую упаковку KFC.

Сообщается, что обувь выйдет лимитированной коллекцией и поступит в продажу весной 2020 года. Стоимость одной пары составит $59,99.



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