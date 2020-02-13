В доме скончавшегося в 2019 году американского врача Ульриха Клопфера в округе Уилл штата Иллинойс обнаружили более 2411 останков эмбрионов.

Согласно сообщению Си-Эн-Эн, часть останков нашли в гараже, а часть в машине, которые принадлежали доктору. Пока полицейские не обнаружили доказательств того, что он делал аборты прямо на дому.

По словам следователей, останки эмбрионов сохранились после операций, проводившихся между 2000-м и 2003 годом.

«Сегодня мы наконец похороним 2411 нерожденных детей. Они заслуживают большего, чем холодный темный гараж или багажник автомобиля», — заявил генеральный прокурор Индианы Кертис Хилл.

Семья доктора стала разбирать вещи после смерти доктора. Именно они обнаружили эмбрионы в запечатанных пластиковых пакетах и передали окружному прокурору. Полицейские провели расследование, которое растянулось на год.

Среди обнаруженных вещей доктора были медицинские записи, из которых следует, что он не соблюдал законы штата, касающиеся захоронения эмбрионов. При этом упоминается, что Клопфера лишили лицензии еще в 2015 году.

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