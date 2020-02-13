Центральная избирательная комиссия в четверг рассмотрела обращения кандидатов в депутаты Хикмета Ширинова и Разима Амирасланова, которые участвовали на выборах по Имишлинско-Бейлаганскому округу №80.

Обращения кандидатов о нарушениях на этом округе были удовлетворены и результаты, согласно которым победу одержал депутат предыдущего созыва Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде, аннулированы.

Экспертная группа пришла к выводу, что выборы в избирательном округе следует признать недействительными, а обращения кандидатов в ЦИК должны быть удовлетворены согласно соответствующим статьям Избирательного кодекса.

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