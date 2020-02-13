Глава Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян прокомментировала возможность эксплуатации аэропорта в оккупированном Ханкенди.

Отвечая на вопрос депутата Сасуна Микаеляна в Национальном Собрании, Ревазян отметила, что этот вопрос политический.

«У нас было очень много обсуждений на этот счет, потому что мы действительно хотим найти решение. Это важно для всех нас. Но факт состоит в том, что Азербайджан решил закрыть воздушное пространство Карабаха, и мы, как Комитет гражданской авиации, не имеем права выдавать разрешение на полеты в Карабах», — сказала Ревазян.

Minval.az