«Если бы азербайджанский народ был недоволен проведением этих выборов, то продемонстрировал бы это».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в понедельник делегацию во главе с руководителем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.

«Вы тоже сегодня увидели, что в Азербайджане господствует абсолютно демократическая атмосфера. Выборы и их проведение – это одно из проявлений демократии. Если кандидаты были такими активными в ходе избирательной кампании, — на самом деле это так, и вы это тоже отметили, — ходили по домам, чтобы довести свою позицию до избирателей, то, конечно, если бы они были недовольны выборами, то заявили бы об этом. Но мы до сих пор не сталкивались с такими фактами. Это еще раз свидетельствует о том, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа, и это главное», – сказал азербайджанский лидер.

Minval.az