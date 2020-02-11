«Россия всегда занимала активную посредническую позицию в Карабахском урегулировании. Содействие сторонам в урегулировании этого затяжного конфликта относится к числу наших безусловных внешнеполитических приоритетов. Карабахская тема остается в центре внимания президента России, министра иностранных дел. Это обстоятельство придает особое значение осуществляемой посреднической деятельности, определяет повышенное внимание к ее результатам».

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что среди документов, подписанных при непосредственном содействии России, Соглашение 1994 года о прекращении огня, до сих пор являющееся основой для перемирия.

«Важным этапом на пути посреднических усилий нашей страны стало принятие в 2008 году Московской декларации, в которой говорится о политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Это первый и пока единственный документ по НКУ, под которым стоят подписи лидеров Азербайджана и Армении. Как вы знаете, Россия сыграла решающую роль в прекращении широкомасштабных боевых действий в 2016 году, пригласив в Москву начальников генеральных штабов Азербайджана и Армении», – отметил он.

Minval.az