США хотят поставить индийской стороне системы противовоздушной обороны IADWS (Integrated Air Defense Weapon System) общей стоимостью около $2 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США.

Согласно сообщению, Госдепартамент США одобрил возможную поставку Индии системы противовоздушной обороны IADWS стоимостью $1,87 млрд.

В случае заключения контракта предполагается поставить Индии пять радиолокационных станций AN/MPQ-64Fl Sentinel, 118 управляемых ракет AMRAAM AIM-120C-7/C-8 и 132 зенитных управляемых ракеты FIM-92L Stinger, а также ряд других наименований продукции военного назначения, в том числе 32 5,56-миллиметровых карабина M4A1.

«Предполагаемая сделка повысит безопасность одного из основных партнеров США в области обороны, который продолжает является важной силой в процессе поддержания стабильности, мира и экономического прогресса в регионе Южной Азии», — добавили в ведомстве.

Индия будет применять систему IADWS для повышения возможностей своей ПВО. «Никаких сложностей в процессе интеграции этого вооружения в состав индийской армии не возникнет», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, это уведомление не является подтверждением подписания соответствующего контракта.

Minval.az