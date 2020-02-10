Турция нанесла удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере САР. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима президента Сирии Башара Асада. Был нейтрализован 101 солдат режима Асада, а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», — утверждается в заявлении, передает ТАСС.

В Минобороны сообщили, что Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону.

За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии, в результате чего погибли 10 военнослужащих и трое из числа гражданского персонала.

Minval.az