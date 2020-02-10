Получивший награду «Оскар» за лучшую мужскую роль актер Хоакин Феникс рассказал, что его персонаж в фильме «Джокер» отличается от Джокера, сыгранного Хитом Леджером.

После церемонии награждения Феникс признался, что не смотрел фильм «Темный рыцарь», где сыграл Леджер. «Честно говоря, я не смотрел его фильм, но понимаю, что мой персонаж кардинально отличался от сыгранного Хитом. Мы играли совершенно разные типы Джокера: он — без прошлого, а я с огромным багажом», — цитирует Хоакина Феникса «Российская газета».

Феникс также напомнил, что Леджер получил «Оскара» в категории ролей второго плана. «Выходит, мы получили два Оскара, играя одного и того же персонажа. Есть чем гордиться», — заключил он.

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