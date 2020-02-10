В Лос-Анджелесе в 92-й раз прошла церемония вручения кинопремии «Оскар». Российская версия журнала Harper’s Bazaar выбрала десять лучших вечерних образов главного кинособытия года, передает Trend Life.

В этом году зрителей не оставили равнодушными:

Скарлетт Йоханссон в серебряном платье Oscar de la Renta

Шарлиз Терон и ее провокационный разрез в Christian Dior

Рене Зеллвегер в белоснежном Armani Privé

Сандра О в фантазийных перьях Elie Saab

Синтия Эриво в туалете от Atelier Versace с пышной юбкой

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