Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид прошлась по подиуму в прозрачном платье, надетом на голое тело. Снимок с показа американского бренда Tom Ford сезона осень-зима 2020 опубликован в официальном Instagram-аккаунте марки.

24-летняя супермодель появилась на публике на высокой неделе моды в Нью-Йорке в кружевном черном платье в пол, просвечивающим ее грудь. Наряд Хадид был украшен бархатным бантом внизу живота, а ее образ дополнен черной заколкой в виде цветка на голове.

Это не первый раз, когда Джиджи Хадид принимает участие в показах модных брендов в откровенных нарядах. Так, в декабре 2019 года она вышла на подиум в пиджаке на голое тело в рамках шоу Chanel’s Metiers d’art 2019-2020. Кроме того, супермодель неоднократно фотографировалась голой для модных журналов. Например, в феврале она снялась топлес для британского издания Vogue, а в январе — для новогоднего календаря журнала V Magazine.

Minval.az