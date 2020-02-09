Карту Палестины знают и принимают во всем мире. Об этом сказал пресс-секретарь администрации президента Палестины Небил Абу Рудейне, комментируя заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль приступил к составлению карт земель на Западном берегу

Иордана, которые будут аннексированы в соответствии с «мирным планом» США.

«Карту Палестины в соответствии с решениями ООН приняли во всем мире»,- отметил он (цитата по «Анадолу»).

По его словам, эта карта относится к государству с границами от 4 июня 1967 года и столицей в Восточном Иерусалиме.

«Палестина не станет обсуждать какую-либо иную карту. Это единственная карта, которая обеспечит стабильность и безопасность в регионе и мире»,- подчеркнул Рудейне.

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