Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился сообщением в Twitter в связи со своим награждением орденом «Достлуг».

«Было честью получить орден «Достлуг» из рук уважаемого Президента Ильхама Алиева», — написал глава МИД Турции.

Minval.az