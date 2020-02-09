Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился сообщением в Twitter в связи со своим награждением орденом «Достлуг».
«Было честью получить орден «Достлуг» из рук уважаемого Президента Ильхама Алиева», — написал глава МИД Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился сообщением в Twitter в связи со своим награждением орденом «Достлуг».
«Было честью получить орден «Достлуг» из рук уважаемого Президента Ильхама Алиева», — написал глава МИД Турции.
Дата: 2020/02/09 9:06
Раздел: Наша жизнь
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