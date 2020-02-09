США строят новые военные объекты в нефтеносных районах на востоке и северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Утверждается, что это происходит на фоне жесткого противостояния между США и Россией.

«Начиная с 18 января, американские военные пять раз блокировали путь российским военным, направлявшимся на нефтяные месторождения сирийского Румейлана», – говорится в сообщении.

По информации агентства, американские военнослужащие в спешке приступили к строительству базы в районе города Телль-Брак, в 40 километрах к северо-востоку от Хасеке. Этот населенный пункт пересекает трасса, ведущая в сторону нефтяных месторождений Румейлан.

Для строительства базы США перебросили на прошлой неделе из Ирака технику и строительные материалы. Грузовики с оборудованием проследовали в Телль-Брак через КПП Аль-Валид.

Американские военные также водрузили флаг США в центре сирийского города, совершая на вертолетах разведывательные полеты над районом строительства базы. Работы по созданию нового объекта продолжаются с 3 февраля.

Помимо этого, американские военные, дислоцированные в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор, начали переоборудовать в военный объект одно из зданий в центре города Хасеке. Источники утверждают, что США намерены использовать эту базу в качестве служебного здания для контроля за добычей нефти в Дейр-эз-Зоре.

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