Ситуация в Сирии и вокруг нее развивается по труднопредсказуемому сценарию. Асадовские силы продолжают наступление на Идлиб, по некоторым данным, под их контролем оказалась территория, где были развернуты турецкие наблюдательные посты. Турция в ответ усиливает свое военное присутствие в этой стране, направляя в Сирию и солдат, и бронетехнику. Российская база «Хмеймим» как бы не в «прифронтовом» положении, но эксперты уже с тревогой констатируют, что Россия и Турция — в шаге от войны.

Но на этом фоне в «информационной стратегии» Кремля проявился небезынтересный тренд. Здесь, судя по многим косвенным признакам, занялись спешными поисками некоей «третьей силы», на которую можно было бы свалить нынешний кризис между Москвой и Анкарой.

Накануне МИД России официально сообщил о гибели от рук террористов в Сирии российских и турецких военных специалистов, которые, по версии Смоленской площади, пытались установить в Идлибе «режим тишины». Причем произошло это еще в январе. МИД РФ не пожелал уточнить, какие именно террористы несут ответственность за гибель российских и турецких военных специалистов. Только вот Москва обычно именует «террористами» всех без разбора противников Асада. Сегодня это главным образом протурецкие вооруженные группы, которые и сосредоточены в Идлибе. И что же — поверить, что ответственность за гибель турецких военнослужащих тоже несут они? Притом что ни Москва, ни Анкара не сообщали ни о гибели своих офицеров, ни о совместной операции против террористов, которые несут за это ответственность? Но при этом в СМИ было сколько угодно проявлений углубляющегося кризиса в отношениях Москвы и Анкары? Это, напомним, и срыв мирного процесса в Ливии, и отказ РФ предоставить Турции технологии производства зенитных ракет в рамках контракта по С-400…

Но даже не это главное. О гибели в Сирии турецких и российских военнослужащих заговорили не в январе, а в начале февраля. Сначала стало известно о гибели в Сирии четырех турецких военнослужащих — в результате атаки асадовских войск. А меньше чем сутки спустя в этой стране были убиты четыре бойца спецназа ФСБ. Вскоре РосСМИ уже активно обсуждали «утечку». Согласно ей, во-первых, погибли офицеры не в Идлибе, а в куда более спокойной Латакии. Во-вторых, убитые спецназовцы — это «снайперские пары». Причем весьма элитные — эти офицеры обеспечивали безопасность в ходе недавнего визита в Сирию президента РФ Владимира Путина. А теперь, как излагают российские «источники», «на турецко-сирийской границе, в районе города Касаб, готовилась встреча высших руководителей Сирии и Турции». Сирия запросила у России помощи в обеспечении безопасности этой встречи, Москва направила своих лучших снайперов, а их хладнокровно заманили в засаду и «ликвидировали». А значит, «кому-то необходимо было сорвать турецко-сирийские переговоры». Этим кем-то, не без оснований полагают российские эксперты, могла быть «партия войны» в окружении Башара Асада. Звучит интригующе и как бы даже убедительно, но смущает одно обстоятельство. В качестве возможного места встречи назван город Касаб или, точнее, Кесаб.

Только вот прозвучало это все слишком уж неубедительно. Прежде всего, если Башар Асад действительно хотел договориться с Турцией, то зачем надо было устраивать атаку на Идлиб? И еще убивать турецких военнослужащих? Более того, Дамаск планомерно накаляет ситуацию вокруг Идлиба уже несколько недель. И что же — это была такая «подготовка к переговорам»?

И уж тем более вызывает вопросы обозначенный «адрес» встречи — Кесаб. Основное население сирийского Кесаба — этнические армяне. Более того, в 2014 году, как раз накануне столетней годовщины мифического «геноцида армян», вокруг этого городка раздули нешуточную фейковую истерию: дескать, «пришедшие из Турции боевики устроили здесь резню мирных армян» и вообще «повторили геноцид 1915 года». Оперативно залили в интернет видеоролик, как злые турки насилуют несчастную армянку. С воззваниями, обращениями, призывами вмешаться и помочь выступали представители армянской диаспоры, иреванские политики, духовники, в общий хор «включился» телеканал «Россия». А потом все предсказуемо лопнуло. Пугающие новости о «80 убитых армянах» оказались фейком. «Резня мирного населения» —тоже. Это в эфире опровергал мэр Кесаба Чапарян. Видеоролик вообще оказался отрывком из художественного фильма «для взрослых».

И что же — теперь поверить, что переговоры высшего руководства Турции и Сирии пройдут именно в Кесабе с его скандальной известностью? На всем протяжении турецко-сирийской границы не нашлось менее одиозного адреса? Уже давно известно, что российские эксперты страдают «тоннельным зрением» и на карте Южного Кавказа видят исключительно армян, и эта же «армянская болезнь» дает о себе знать и в Сирии, но, фабрикуя фейки, можно было хотя бы «погуглить» предысторию?

Словом, складывается впечатление, что Кремль в форсированном режиме занят поисками этакой «третьей силы», на которую можно было бы свалить всю вину за обострение отношений с Турцией хотя бы на сирийском поле, где Анкара, напомним, уже заручилась поддержкой Вашингтона. Рассчитывали ли в Москве, что между США и Турцией вбит надежный «клин», полагали ли, что, столкнувшись с «решимостью» Асада при российской поддержке, испугаются и отступят — все это предмет гадания. Важно другое. Турция, чего и следовало ожидать, не испугалась и не отступила. А расклад сил на сирийском поле, как и по горячим следам «самолетного кризиса», оказался совсем не таким, как это планировали и рисовали себе в Москве.

И да, нынешние фейки «с армянским акцентом» вряд ли позволят Кремлю обнулить последствия своей политики на турецком треке.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az