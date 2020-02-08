Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов исполнит пожелание своих пожилых соотечественников, открыв в будущем в Баку благотворительное кафе «Добродомик». Об этом сообщают российские СМИ.

Идея открыть такого рода заведение в Москве Эмину пришла после того, как он увидел видеоролик об открытии «Добродомика» в Санкт-Петербурге. Певец и бизнесмен связался с создателями проекта, чтобы открыть такое же кафе в Москве, что и было сделано. В настоящее время заведение ежедневно обеспечивает едой более 750 пенсионеров.

Заказав еду и напитки по меню, каждый посетитель кафе автоматически становится участником благотворительного проекта — ведь вся сумма с заказов идет в пользу обедов для пожилых людей. Такой формат дает возможность зарабатывать средства, за счет которых пожилые люди и получают обеды. Основная идея заключается в том, чтобы этот концепт мог реализоваться в каждом городе. Я рассматриваю открытие и в своем родном городе Баку», — отметил Агаларов.

У помощи и добрых дел, по его словам, нет границ и каких-то рамок. В Азербайджане есть замечательные благотворительные организации, в том числе Фонд Гейдара Алиева – он занимается благотворительностью не только в Баку, но и по всему миру, отметил Агаларов. Певец также добавил, что в 2020 году вместе с НАС (Антинаркотическим союзом) намерен открыть первую наркологическую клинику в Баку.

Minval.az