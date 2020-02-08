В шотландском городе Глазго запускается программа помощи бездомным алкоголикам. Им будут наливать бесплатно, но под присмотром врачей.

Для пилотного проекта, который инициировала шотландская активистка и правозащитница Кэрен Маккласки, уже найдено помещение и сформирована рабочая группа из медицинских работников и судебных экспертов, передает Би-Би-Си.

Предполагается, что первыми участниками программы станут бездомные Глазго, которые неоднократно попадались на преступлениях, совершенных на почве тяжелой алкогольной зависимости.

Лечение этих людей и борьба с последствиями таких преступлений обходятся бюджету в сотни тысяч фунтов. Так, первые семь человек, которые потенциально могут войти в пилотный проект, были соучастниками 1630 преступлений. Один из них 427 раз попадал в местную больницу.

Все эти люди неоднократно пытались лечиться от алкогольной зависимости, но безуспешно.

Маккласки надеется, что под присмотром специалистов эти люди будут пить меньше, их здоровье улучшится, в связи с чем количество бюджетных денег на их содержание сократится.

Не все специалисты с ней согласны. Профессор Джонатан Чик из больницы Castle Craig в Шотландии, который лечит людей от алкогольной и наркотической зависимости, считает, что гораздо больше пользы принесут инвестиции в традиционные схемы лечения.

Однако основания рассчитывать на успех нового проекта у Маккласки есть.

Подобная программа помощи бездомным алкоголикам существует в Канаде с 1996 года. Она называется Managed Alcohol Project, ее основали после того, как в Торонто зимой замерзли и скончались трое бездомных алкоголиков. В обычных ночлежках алкоголь запрещен, и алкоголиков туда не пускают.

Одна из ночлежек в Торонто под названием Seaton House решила заняться именно самыми трудными бездомными — алкоголиками, наркоманами и людьми с психическими особенностями, чтобы не дать им замерзнуть на улице.

Бездомным предоставляют место, где можно переночевать. Исходя из того, что резкое прекращение потребления алкоголика опасно для жизни серьезных алкоголиков, было решено выдавать им по стакану вина, начиная с утра раз в несколько часов, до 15 порций в день. Большинство принимает лишь шесть. Пьют они под присмотром сотрудников ночлежки. Тех, кто продолжает пить на улице, исключают из программы.

Местные власти поддерживают эту инициативу, так как, по их словам, они экономят бюджетные деньги, идущие на полицию, больницы, социальные услуги и так далее.

Другие страны с интересом изучают канадский эксперимент. За информацией о плюсах и минусах обращались специалисты из Австралии, Великобритании, скандинавские страны и несколько стран Африки.

Но опробовать схему на практике пока решилась только Шотландия.

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