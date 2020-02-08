Президент США Дональд Трамп рассказал в пятницу, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином похвалил его за усилия по борьбе против распространения коронавируса.

«У меня был продолжительный и очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си (Цзиньпином)», — цитирует Трампа «Интерфакс».

«В Китае отличная дисциплина, а председатель Си (Цзиньпин) уверенно руководит операцией (по борьбе против вируса), которая принесет плоды. Мы тесно сотрудничаем с Китаем, чтобы помочь», — отметил Трамп.

По словам Трампа, Си Цзиньпин «мощно сфокусирован на руководстве контратакой против коронавируса».

«Просто никогда не бывает, но он добьется успеха, особенно на фоне того, что становится теплее, и вирус, надеюсь, станет слабее, а потом — вообще исчезнет», — отметил Трамп.

Minval.az