Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян на встрече с главными редакторами армянских печатных изданий рассказал о своих связях и совместных проектах с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, пишет издание «Русарминфо».

«У меня были контакты с Кадыровым, о которых я сейчас не хочу рассказывать, чтобы не помешать тем возможным проектам, которые должны быть реализованы в нашей стране, для нашего государства. Думаю, в ближайшее время все эти проекты будут реализованы, и наше общество будет проинформировано, именно тогда я и представлю все подробности», — сказал он.

Ванецян также отметил, что хорошо знает не только Кадырова — будучи главой СНБ он «активно общался не только со своими коллегами из спецлужб России, но и других (стран – ред.)».

16 сентября 2019 года Артур Ванецян заявил о своей отставке с поста начальника СНБ Армении, упрекнув власти в «спонтанности решений и необоснованности действий». Спустя несколько дней Пашинян, комментируя заявления экс-директора СНБ, назвал его неподобающим офицеру, сочтя слова Ванецяна направленными не просто против своего непосредственного руководства, а против Верховного главнокомандующего.

Накануне он заявил о намерении создать свою политическую силу. По его словам, партия будет зарегистрирована в ближайшее время, сейчас ведутся политические консультации с разными людьми. Он отметил, что новая политическая сила будет ставить себе задачу стать противовесом действующей власти.

Minval.az