США всецело поддерживают Турцию в ее ответе на действия Дамаска в Идлибе.

Как передает РИА Новости, об этом заявила постпред США при ООН Келли Крафт.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских. Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

«США всецело поддерживают Турцию, союзника по НАТО, в их ответе в качестве самообороны на неоправданные атаки режима Асада на турецкие наблюдательные посты, которые привели к гибели турецких военных», — заявила американский дипломат, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Сирии.

По ее словам, США «в ужасе» от эскалации ситуации в Идлибе и требуют от генсека ООН решительных действий в этой связи.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа самым решительным образом осуждает варварские и неоправданные военные наступления режима Асада, Ирана, «Хезболлах» и России. Наш сигнал сегодня таков: ситуация на северо-западе Сирии требует незамедлительного, всеобъемлющего и проверяемого режима прекращения огня. К астанинскому форуму нет доверия по установлению такого режима перемирия», — сказала она.

Крафт обвинила Россию в провале установления режима перемирия. «Ни к ним (России – ред.), ни к Ирану, ни к режиму Асада нет доверия по установлению режима перемирия, не говоря уже о выходе на политическое решение (конфликта)», — добавила постпред.

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