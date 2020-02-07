Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма «Матрица 4». После чего опубликовали видео и фотографии в сети, пишет РИА Новости.
«Увидел по дороге в офис», — написал пользователь @dougdalton.
Актер был одет в зеленую куртку и джинсы. Он что-то обсуждал с членами съемочной группы в районе Норт-Бич, а после отыграл одну из сцен.
Известно, что в проекте примут участие: Кэрри-Энн Мосс, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик и Джонатан Грофф.
Выпуск научно-фантастического боевика «Матрица 4» запланирован на май 2021 года.