Популярная порноактриса Райли Рид (Riley Reid) ответила на вопросы подписчиков и рассказала об изнанке своей профессии.

Несколько вопросов к Рид касались ее личной жизни. Она рассказала, что часто чувствует себя грустно и одиноко. Свои личные проблемы она связала с работой и тем, что зарабатывает больше многих парней. Актриса также поделилась историей отношений, в которых состояла два года. Ее бойфренд не смог принять ее занятость в индустрии развлечений для взрослых, и в результате заявил, что иногда ему было неприятно целовать ее, отмечает «Лента.ру».

Рид призналась, что не верит в то, что каждого человека ожидает счастливая любовная история с красивым финалом. Она добавила, что в далеком будущем планирует потратить все свои сбережения на помощь животным и быть счастливой сумасшедшей дамой с сотней собак.

Порноактриса также рассказала, что работа пагубно повлияла на отношения с семьей. Мама в начале поддерживала ее, однако вскоре Рид поняла, что ей нужны от дочери только деньги, и больше они не общаются. Отношения с отцом также оказались испорчены из-за порно: он попросил дочь не приезжать к нему домой, потому что его жена против ее работы. В ответ на предложение встречаться в кафе он сказал, что не хочет, чтобы их видели на людях. Рид также не общается с братьями и сестрами. По ее выражению, из-за порно она потеряла семью.

Рид не советует людям сниматься в порно, поскольку это занятие усложняет жизнь. Она считает, что порноактрисам приходится жить с постоянным ощущением стыда из-за повсеместного осуждения.

Minval.az